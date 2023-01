Ucraina: disastro aereo a Kiev. Unicef Italia, “sgomenti per bambini feriti e uccisi. La guerra deve finire”

L’Unicef “è profondamente addolorato nell’apprendere dell’incidente in elicottero avvenuto oggi in un asilo nei pressi di Kiev in Ucraina che ha ucciso e ferito un numero non ancora confermato di bambini e bambine”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef per l’Italia: “Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alle famiglie e alle comunità colpite, in particolare a quelle che hanno perso i propri cari. È davvero un episodio che lascia sgomenti e senza parole. La guerra deve finire i bambini pagano sempre prezzi troppo alti”.