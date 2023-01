Dialogo interreligioso: Roma, dal 25 al 27 gennaio un convegno sulle donne per “una cultura dell’incontro”

Il Dicastero per il dialogo interreligioso (Ddi), in collaborazione con l’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc) organizza a Roma, dal 25 al 27 gennaio, un convegno internazionale dal titolo “Donne che costruiscono una cultura dell’incontro interreligioso “.

“Questo incontro internazionale – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota – da un lato ambisce ad ascoltare le iniziative interreligiose di donne provenienti da diversi contesti e, dall’altro, a sviluppare una rete globale di donne di diverse tradizioni religiose e spiritualità, che attraverso la promozione di una ‘cultura dell’incontro’ nonché della propria dignità e uguaglianza, possano lavorare insieme in solidarietà per una crescente (ri)umanizzazione della società attraverso l’amicizia, il dialogo e la cooperazione”.