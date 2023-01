Scuole paritarie: Fism Sardegna, rinnovati i vertici provinciali

La Federazione italiana della scuole materne Sardegna, Fism Sardegna, rinnova i vertici provinciali. A Cagliari, nel corso di un incontro in presenza che si è tenuto al centro giovanile domenicano di Selargius, è stata nominata come referente suor Erika Cavalleretto, che sarà coadiuvata da un gruppo di lavoro in formazione. Nella scuola Giuseppina Usai di Sassari si è tenuta la riunione per la nomina del referente provinciale del centro Turritano: si tratta di Tino Tamponi che verrà supportato nello svolgimento delle sue funzioni da don Giampiero Piras. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale Massimiliano Zonza: “La realtà Fism Sardegna aggiunge due importanti tasselli. Opereremo tutti insieme per promuovere i valori e gli obiettivi comuni, auguro a tutti buon lavoro”.