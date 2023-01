Diocesi: Terni, oggi pomeriggio le esequie di Nicola Molè. Mons. Soddu, “ha servito la società da credente e cristiano appassionato”

Le esequie dell’avvocato Nicola Molè, avvenuta ieri 17 gennaio, all’età di 92 anni, saranno celebrate oggi, mercoledì 18 gennaio, alle ore 14.30 nella chiesa di San Pietro a Terni e presiedute dal vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu. “La nostra diocesi perde una persona di grande spessore per la città di Terni – ricorda il presule – che ha servito la società da credente e cristiano appassionato. Il suo servizio a tutto tondo lo annovera tra i personaggi che hanno segnato profondamente la vita sociale, civile e religiosa della nostra diocesi. Ringraziamo il Signore per avercelo donato. Il suo esempio rimane come uno dei grandi tesori a cui far sempre riferimento nel perseguimento del bene comune, che è stato uno dei cardini della sua opera e testimonianza”.