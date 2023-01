Settimana preghiera unità cristiani: Ravenna-Cervia, 3 momenti insieme a rappresentanti delle altre confessioni cristiane

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” è il tema scelto quest’anno per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in programma dal 18 al 25 gennaio con vari appuntamenti anche nella diocesi di Ravenna-Cervia. Il primo momento si terrà oggi, mercoledì 18 gennaio, alle 17,30 nel monastero delle monache carmelitane di via Guaccimanni, 44 con una preghiera ecumenica.

Martedì 24 gennaio, alle 18, è in programma un altro momento di preghiera con le Chiese ortodosse nella parrocchia della protezione della Madre di Dio (via Candiano, 33) del patriarcato di Mosca: si canterà insieme l’Inno Akathistos alla Madre di Dio. Saranno presenti l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni per la Chiesa cattolica, padre Serafim Valeriani (Chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca), padre Daniel Vesea (Chiesa ortodossa rumena) e padre Alexei Boenciuc (Chiesa ortodossa moldava).

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 25 gennaio, alle 18, nella chiesa di San Paolo, con la messa di chiusura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che sarà celebrata da mons. Ghizzoni.

In occasione della trentaquattresima Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, poi, lunedì 30 gennaio, alle 20,45 in Seminario si terrà un incontro con Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore del Tribunale rabbinico del Centro-Nord Italia, che approfondirà il versetto biblico “Consolate, consolate il mio popolo” (Is 40,1-11). L’appuntamento fa parte del corso di Ecumenismo organizzato dalla Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo, in collaborazione con l’Ufficio Ecumenismo della diocesi. Info: www.teologiaravenna.it.