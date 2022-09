Vita Consacrata: Redentoristi, dall’11 settembre la fase canonica del XXVI Capitolo Generale della Congregazione

Si terrà dall’11 settembre al 7 ottobre, presso “Il Carmelo”, a Ciampino, la fase canonica del XXVI Capitolo Generale della Congregazione del Santissimo Redentore. Durante la sessione di quattro settimane, 91 delegati provenienti da tutte le Unità della Congregazione stabiliranno l’orientamento della Congregazione per i prossimi sei anni ed eleggeranno un nuovo Governo Generale per supervisionare la realizzazione di tale orientamento. Nel Corso della seconda settimana, riferiscono i Redentoristi, cinque delegati laici parteciperanno all’assemblea. Circa 20 collaboratori assisteranno il Capitolo come moderatori, notai, traduttori, comunicatori e consulenti canonici. Dopo la giornata di apertura, i capitolari avranno due giorni di ritiro, diretto dal gesuita P. Daniel Huang, professore di missiologia all’Università Gregoriana di Roma. Nella prima settimana saranno presentate diverse relazioni da parte del Governo Generale. Nelle settimane successive i confratelli trascorreranno del tempo riflettendo e discutendo sull’identità redentorista, la sua missione, la sua vita religiosa, la formazione e il governo. La Congregazione del Santissimo Redentore (i Redentoristi), fondata da Sant’Alfonso de’ Liguori, è un Istituto religioso missionario di diritto pontificio il cui scopo è “seguire l’esempio di Gesù Cristo, il Redentore, predicando la parola di Dio ai poveri e agli abbandonati”. Attualmente, la Congregazione conta oltre 4.600 membri – sacerdoti e fratelli – presenti in più di 80 Paesi del mondo.