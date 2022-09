Discorso sullo stato dell’Unione: Commissione Ue, pubblicato rapporto in vista dell’intervento di von der Leyen all’Europarlamento

La Commissione europea ha pubblicato una panoramica del suo lavoro e dei risultati ottenuti nell’ultimo anno. Il rapporto è stato pubblicato in vista del discorso sullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che si terrà a Strasburgo il 14 settembre prossimo. Il documento descrive “le azioni dell’Ue in risposta all’aggressione ingiustificata della Russia contro l’Ucraina e i suoi sforzi per ridurre la dipendenza dell’Ue dai combustibili fossili russi, nonché i progressi compiuti nelle altre priorità politiche”. La pubblicazione evidenzia “gli sforzi della Commissione per rafforzare la resilienza dell’Ue attraverso il piano di ripresa NextGenerationEU e attraverso RePowerEU, “per rendere le economie e società più verdi, più eque e più digitali, in grado di resistere alle crisi economiche, sociali e sanitarie”. Inoltre, la relazione illustra “il ruolo dell’Ue sulla scena mondiale” e sottolinea “le iniziative intraprese per rafforzare i pilastri della democrazia europea”, anche attraverso la Conferenza sul futuro dell’Europa. La pubblicazione include anche un calendario con le azioni principali della Commissione da settembre 2021 ad oggi.