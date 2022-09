Ucraina: Mattarella, “Putin ha riportato l’incubo della guerra nel nostro Continente, risposta della famiglia euro-atlantica è stata all’altezza della sfida”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Il presidente della Federazione russa ha riportato l’incubo della guerra nel nostro Continente, proprio dove l’opera paziente e lungimirante dei Padri fondatori dell’Europa e il dialogo tra statisti di grande valore, era riuscita a sradicarlo. Quanto sta avvenendo in Ucraina costituisce una minaccia ai valori fondanti della comunità internazionale e la risposta della famiglia euro-atlantica è stata all’altezza della sfida posta dall’avventura bellicista intrapresa da Mosca”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Skopje intervenendo all’Assemblea in occasione della visita ufficiale nella Repubblica della Macedonia del Nord.

Il Capo dello Stato ha voluto “esprimere apprezzamento per la concreta solidarietà manifestata dalla Macedonia del Nord nei confronti dell’Ucraina; ulteriore testimonianza, ove ve ne fosse necessità, della piena adesione ai valori e ai principi che ispirano sia l’Alleanza Atlantica sia l’Europa unita”.