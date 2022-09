Diocesi: Fano, camminata solidale per sostenere il progetto “crescere sogni”

La Caritas di Fano organizza per domenica 11 settembre una camminata solidale alle Marmitte Dei Giganti, a Fossombrone. Il punto di ritrovo sarà presso il chiostro di San Agostino (Corso Garibaldi 27) alle 15.30.

Con l’iniziativa si intende presentare la prima campagna di crowdfunding di Caritas “Crescere Sogni”, che vuole sostenere le famiglie con figli d’età tra i 6 e i 17 anni, per favorirne l’inclusione sociale e per alleggerire il peso della povertà sulle famiglie. Si tratta di una proposta alla portata di tutti: è sufficiente indossare un paio di scarpe da ginnastica comode. Il ritorno è previsto per le 18 a Sant’Agostino, dove sarà offerto un aperitivo conclusivo. La giornata è realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione “La palla rotonda”. Il progetto “Crescere Sogni” è finanziato dalla Fondazione Carifano, che raddoppierà ogni euro donato fino al raggiungimento di un importo massimo di 10.000 euro.