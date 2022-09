Diocesi: Albenga-Imperia, il 19 e 20 settembre assemblea del clero. Mons. Castellucci parlerà della “sinodalità nella vita dei presbiteri”

È in programma per lunedì 19 e martedì 20 settembre, presso il Seminario vescovile di Albenga, l’assemblea del clero diocesano all’inizio del nuovo anno pastorale. La prima giornata vedrà come relatore mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei, che affronterà il tema “Discepoli prima che apostoli: la sinodalità nella vita dei presbiteri”. Nella seconda giornata sarà il vescovo diocesano, mons. Guglielmo Borghetti, a presentare la relazione introduttiva all’anno pastorale 2022/23.

Entrambi gli incontri avranno inizio alle 9.30 con la celebrazione dell’Ora Terza, la relazione, ed infine il tempo per interventi e richieste di eventuali chiarimenti al relatore.