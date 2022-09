Diocesi: Caritas Pisa, domani raccolta straordinaria di materiale scolastico per famiglie fragili del territorio. Tra i beneficiari anche 157 minori ucraini

Ci sono anche 157 minori ucraini, fuggiti con le famiglie dal conflitto e accolti nel territorio pisano grazie al sostegno della Caritas diocesana e della rete ecclesiale di parrocchie e associazioni d’ispirazione cristiana, tra i beneficiari della raccolta straordinaria di materiale scolastico per le famiglie più vulnerabili del territorio che si terrà domani, sabato 10 dicembre, per iniziativa della Caritas diocesana insieme alla sezione soci di Pisa di Unicoop Firenze. Solo nel 2021 l’Ufficio per la Pastorale della carità della diocesi di Pisa, guidato da don Emanuele Morelli, ha seguito 1.871 persone, spesso nuclei familiari vulnerabili in cui vivono 1.229 minori.

Per tutta la giornata di domani presso i supermercati Coop di Cisanello, Porta a Mare e Marina di Pisa (qui in collaborazione con la Pubblica Assistenza del Litorale Pisano,) sarà possibile donare quaderni e ricambi, fogli protocollo, blocchi notes, penne, pennarelli, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori, gomme, temperamatite, squadre e righelli, astucci, zaini e diari scolastici. “Una parte del materiale sarà sicuramente destinata alle famiglie con minori in età scolastica che seguiamo – spiega don Morelli –, ma saranno sostenute anche altre realtà del territorio come i doposcuola promossi dalle parrocchie del Cep e Santo Stefano Extra Moenia in città. E poi abbiamo scelto di sostenere anche le comunità per minori delle cooperative ‘Il Simbolo’ e ‘Paim’ e i progetti dell’associazione Cif”. “È la terza raccolta di questo genere che organizziamo nel nostro territorio ma arriva nel momento opportuno: siamo grati alla sezione soci di Pisa di Unicoop Firenze per questo importante gesto di attenzione”, conclude il direttore della Caritas diocesana.