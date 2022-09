Diocesi: Senigallia, il 16 settembre la festa dei volontari

“Volontari in festa!”: è il tema dell’evento dedicato a tutti i volontari e volontarie della Caritas Senigallia, riuniti sotto l’associazione Il Seme, che si svolgerà il 16 settembre (dalle ore 18.30) nel giardino di Casa San Benedetto, a Senigallia. La serata, riferisce il settimanale diocesano “La Voce Misena”, prevede momenti insieme a partire dall’accoglienza e dei saluti tra i soci nuovi e quelli storici, alla presenza del vescovo mons. Franco Manenti, un aperitivo cena e a seguire musica e intrattenimento con i Neri per scelta e il mago Magic Espy. “Proseguiamo con questa festa il lavoro iniziato dal momento del nuovo insediamento del CdA di maggio” spiega Silvano Paradisi, nuovo presidente dell’associazione Il Seme, che rappresenta l’insieme di volontari e volontarie che prestano servizio nei centri operativi Caritas. “Vogliamo costruire una rete di volontari impegnati nelle strutture Caritas e nei gruppi parrocchiali, perché conoscersi tra noi, anche in momenti gioiosi come questa festa, aiuta tutti e tutte a fare gruppo. Siamo tanti, circa 150, è c’è un grande bisogno di conoscersi, relazionarsi, comprendersi. Ciò contribuisce a centrare gli obiettivi che come associazione Il Seme perseguiamo, ciò stare vicini e occuparsi delle persone più deboli della società, con particolare riferimento alle situazioni di povertà e di emarginazione sociale”. La serata sarà l’occasione anche per presentare la prossima gita a Loreto e Recanati rivolta a volontari e volontarie, organizzata dal Seme, prevista per venerdì 30 settembre e per illustrarne il programma dettagliato.