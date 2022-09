Diocesi: Ac Gorizia, sabato e domenica la due giorni su “Educare alla responsabilità”

“Educare alla responsabilità per costruire la città dell’uomo”. Questo il tema della due giorni di formazione e programmazione promossa per sabato 9 e domenica 10 settembre dall’Azione Cattolica diocesana di Gorizia. L’appuntamento sarà ospitato presso il parco rurale “Alture di Polazzo” a Fogliano Redipuglia. La giornata di sabato si aprirà alle 9 con un momento di preghiera al quale seguirà la relazione di don Andrea Peruffo, assistente unitario dell’Ac di Vicenza, sul tema “Ac e Sinodo, la corresponsabilità associativa nella Chiesa e nella società”. Alle 11.30 è previsto l’intervento che Angela Paparella, consigliere nazionale dell’Ac adulti, dedicherà a “Man-teniamoci: la cura educativa tra sfide e responsabilità”. Nel pomeriggio lavori di gruppo e presentazione da parte di Barbara Spanedda, responsabile diocesana dell’archivio storico delle attività del centenario. In serata incontro dei giovani e giovanissimi.

Domenica mattina, con inizio alle 9, sarà Francesco Vedana, dell’Ac diocesana di Belluno Feltre, a parlare de “La responsabilità in Ac: cuore e testa”. Chiusura con la celebrazione eucaristica presieduta alle 12 dall’arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli.