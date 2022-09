Diocesi: Tivoli, domenica il 50° anniversario della beatificazione di Santa Agostina Pietrantoni

Avrà luogo domenica 11 settembre, a Pozzaglia Sabina, in provincia di Rieti e diocesi di Tivoli, la festa popolare di Santa Agostina Pietrantoni nel 50° anniversario della sua Beatificazione da parte di San Paolo VI il 12 novembre 1972, Beatificazione alla quale, nel 1999 seguì la Canonizzazione da parte di San Giovanni Paolo II. La giornata, informa la diocesi tiburtina, sarà preceduta da una Veglia di preghiera, sabato 10 settembre, alle ore 21,30 in Piazza Santa Agostina, e avrà il suo culmine nella Messa presieduta dal vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, nella medesima Piazza dopo un Concerto, (ore 10) della Corale della Diocesi di Tivoli. Alla celebrazione, cui parteciperanno le Superiore e molte Figlie della Carità di Santa Giovanna Antida Toureth, l’ordine religioso di Santa Agostina Pietrantoni, sono invitati anche i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che hanno in Santa Agostina la loro Patrona d’Italia. Una celebrazione che, spiegano dalla diocesi di Tivoli, vuole essere anche un atto di doveroso ringraziamento per quanto il personale medico e infermieristico opera a favore dei malati tra non poche difficoltà che il mondo della sanità ha vissuto a causa del Covid e anche ora vive a causa della mancanza di personale sanitario in molte strutture ospedaliere pubbliche e/o private. Santa Agostina nacque a Pozzaglia Sabina nel 1864 e nel 1894 fu uccisa mentre svolgeva il suo servizio di infermiera appartenendo alle Suore di Santa Giovanna Antida Toureth, presso l’Ospedale romano di Santo Spirito in Sassia, definito “il ginnasio della carità”, dall’anticlericale e violento Giuseppe Romanelli che nonostante le minacce ed il tanto male arrecatole precedentemente alla sua morte, ella continuò ad amare e perdonare fino alla fine quando, uccisa a coltellate, Suor Agostina ebbe solo parole di invocazione alla Vergine Maria e di perdono per il suo uccisore.