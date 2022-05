Legalità: Giovanni Melillo nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Gli “auguri di buon lavoro” del ministro Lamorgese

“Desidero esprimere le mie congratulazioni e formulare gli auguri di buon lavoro al neo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, che ha sempre dimostrato, con impegno e alta professionalità, una particolare attenzione alla complessa opera di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso. Voglio anche ringraziare l’ex procuratore nazionale, Federico Cafiero de Raho, per l’importante lavoro svolto in questi anni contro una criminalità mafiosa sempre più interessata ad infiltrarsi nell’economia legale e ora anche a intercettare le risorse pubbliche messe in campo con il Pnrr”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, commentando la nomina votata oggi dal plenum del Consiglio superiore della magistratura.