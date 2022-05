Esercito italiano: Fico, “con dedizione e professionalità è costantemente al servizio della comunità nazionale”

“Da parte mia e della Camera dei deputati un sentito ringraziamento all’Esercito italiano, che con dedizione e professionalità è costantemente al servizio della comunità nazionale. Auguri per il vostro 161° anniversario”. Lo ha scritto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato in occasione del 161° anniversario della fondazione dell’Esercito italiano.

