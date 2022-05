Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 1.187.070 persone positive (+47.039 nuovi casi) e 15.282.800 guariti. 371 pazienti in terapia intensiva, superati i 164mila decessi

In Italia ci sono attualmente 1.187.070 positivi per Covid-19, 12.890 in meno rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 16.633.911, con un incremento nelle ultime 24 ore di 47.039. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute.

Tra gli attualmente positivi, 371 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di 5 pazienti rispetto a ieri considerati i 42 nuovi ingressi. 9.614 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 81 pazienti rispetto a ieri. 1.177.085 persone, pari al 99,16% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri, i deceduti sono 152 e portano il totale a 164.041 mentre il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 15.282.800, con un incremento di 60.381 persone rispetto a ieri. L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi effettuati è pari a 335.275. Il tasso di positività scende al 14,03%.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 168.344 in Campania, 152.595 nel Lazio, 154.526 in Lombardia, 116.194 in Sicilia, 98.484 in Puglia, 80.925 in Calabria, 65.284 in Veneto, 61.194 in Piemonte, 56.627 in Abruzzo, 54.247 in Emilia-Romagna, 46.247 in Toscana, 29.922 in Basilicata, 27.809 in Sardegna, 24.086 in Friuli Venezia Giulia, 15.310 in Liguria, 11.157 in Umbria, 8.901 in Molise, 6.694 nelle Marche, 3.578 nella Provincia autonoma di Bolzano, 3.491 nella Provincia autonoma di Trento e 1.455in Valle d’Aosta.