Ucraina: card. Dolan (New York) a Leopoli, “pensavo di trovare una grande depressione. Colpito invece dalla vitalità e speranza” della popolazione

(Foto arcidiocesi Leopoli)

Il 2 maggio è arrivato a Leopoli il card. Timothy Dolan, arcivescovo di New York. A darne notizia è l’arcidiocesi cattolica latina di Leopoli. Accolto dall’arcivescovo metropolita di Lviv, mons. Mechyslav Mokshytsky, il card. Dolan ha visitato i centri profughi gestiti dalla Chiesa locale, la parrocchia di S. Giovanni Paolo II a Sokilnyky, così come l’ex convento francescano a Rava-Ruska, vicino al confine ucraino con la Polonia, dove la Caritas Spes dell’arcidiocesi di Lviv ospita famiglie di sfollati interni dai territori dilaniati dalla guerra di Kharkiv, Kyiv e Mariupol. Anche gli aiuti umanitari vengono ricevuti e distribuiti qui e trasportati nei punti più caldi della mappa dell’Ucraina. Il cardinale ha anche visitato uno dei più grandi centri per l’accoglienza e la distribuzione dei profughi nell’arcidiocesi di Lviv a Bryukhovychi. Il centro non solo fornisce alloggio e cibo agli sfollati interni, ma fornisce anche assistenza psicologica e medica, organizza attività ricreative per bambini e adolescenti durante il loro soggiorno e aiuta a lasciare il Paese durante la guerra. Il card. Dolan ha visitato l’edificio della Curia metropolitana, ha avuto un breve incontro con i seminaristi di Bryukhovychi e operatori dei Cavalieri di Colombo, guidati dal delegato nazionale dell’Ordine dei Cavalieri di Colombo in Ucraina, Yuri Maletsky. “Pensavo di venire in Ucraina e vedere una grande depressione. Sì, vedo tristezza e dolore a causa della guerra e ne sono depresso, ma sono colpito dalla vitalità, speranza e solidarietà degli ucraini”, ha detto il cardinale.