Parlamento Ue: domani la presidente Metsola in Italia. Incontro con Mattarella e un gruppo di studenti

(Strasburgo) È prevista per domani, 5 maggio, una visita della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in Italia, al momento impegnata nella plenaria qui a Strasburgo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Roberta Metsola incontreranno infatti al Quirinale gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. Nel programma diffuso dal Quirinale e dal Parlamento Ue si legge che “i ragazzi rivolgeranno alla presidente Metsola e al presidente Mattarella alcune domande sui temi prioritari per il futuro dell’Italia e dell’Europa”. L’incontro potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del Quirinale. Nella stessa giornata Metsola incontrerà il presidente della Camera, Roberto Fico (ore 10), la presidente del Senato Elisabetta Alberti-Casellati (ore 11), quindi alle 12 appuntamento con Mattarella e gli studenti.