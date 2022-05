Salute: Siti, al via la campagna “Sfida creativa sull’igiene delle mani” per prevenire le infezioni ospedaliere

In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani (5 maggio), la Società italiana d’igiene (Siti) lancia la “Sfida creativa sull’igiene delle mani”, iniziativa rivolta agli studenti dei corsi di Medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie, nonché alle Scuole di specializzazione in Igiene e medicina preventiva. Un’occasione, rivolta sia ai cittadini che agli operatori sanitari, per ricordare che uno dei modi per fermare la diffusione di virus e batteri è anche uno dei più semplici: igienizzare le proprie mani (ad esempio quando si prepara il cibo, prima di mangiare, dopo essersi soffiati il naso e quando si presta assistenza nel caso degli operatori sanitari).

In ambito sanitario, “le Ica (infezioni correlate all’assistenza) – afferma Martina Barchitta, referente Gruppo di lavoro Gisio (Gruppo italiano di studio igiene ospedaliera) della Siti e docente di Igiene generale ed applicata presso l’Università degli Studi di Catania – rappresentano l’evento avverso più diffuso nell’ambito dell’assistenza sanitaria”, diffuso in tutte le situazioni “in cui si presta assistenza sanitaria e che è ancora più importante in un contesto attuale reso ancora più problematico a causa dei crescenti profili di multiresistenza agli antibiotici dei microrganismi che causano tali infezioni, nonché per l’emergenza Covid-19”. Una gran parte delle Ica, spiega “sono prevenibili tramite un’appropriata igiene delle mani, effettuata nei momenti e nei modi giusti. Gli studenti, con la sfida proposta dal Gruppo di Lavoro Gisio, sono stati invitati a lavorare singolarmente, o in gruppo, per produrre manifesti, locandine, video e progetti per la promozione negli operatori sanitari di tutte le buone pratiche legate ad una corretta adesione all’igiene delle mani da diffondere attraverso siti istituzionali o affissioni negli Atenei e nelle Aziende ospedaliere che vorranno utilizzarle” .