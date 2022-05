Comunicazioni sociali: Corrado (Cei), “riscoprire il valore assoluto dell’ascolto”

Foto Sir

“L’immagine di quest’anno fa emergere il lato sensibile che deve accompagnare ogni ascolto. C’è una leggerezza di fondo che viene espressa dal tratto gentile del disegno e dalla scelta di colorare solo i cuori, non a caso interpretati come dei palloncini. È un richiamo all’infanzia di ogni persona: l’ascolto accompagna e aiuta a crescere”. Lo scrive nella newsletter diffusa oggi il direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, presentando il manifesto che accompagna il lavoro di animazione e approfondimento in vista della celebrazione della 56ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (29 maggio). “Il rosso, colore caldo, rompe il muro dell’indifferenza che gela i rapporti umani e impedisce la conoscenza”, spiega. Ecco, allora, l’augurio: “Questa Giornata mondiale possa aiutare i giornalisti e gli operatori della comunicazione a riscoprire il valore assoluto dell’ascolto. Perché, come ricorda Papa Francesco nel messaggio, ‘non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare’”.