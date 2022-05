Diocesi: Prato, domani la parrocchia di Santa Lucia ricorda don Rabatti, a un anno dalla morte per Covid

(Foto: diocesi di Prato)

Nel primo anniversario della morte, la comunità di Santa Lucia, nella diocesi di Prato, ricorda il parroco, don Mauro Rabatti, scomparso il 5 maggio 2021, dopo aver contratto il Covid. “Il sacerdote aveva 82 anni ed era stato alla guida della parrocchia dal lontano 1965”, ricorda una nota della diocesi.

Domani, giovedì 5 maggio, giorno dell’anniversario, “il successore don Alessandro Bigagli celebra una messa alle 21,15 nella chiesa della Regina Pacis. Domenica 15 maggio alle 16 verrà scoperta una targa in memoria di don Mauro, al quale la comunità ha voluto intitolare gli ambienti parrocchiali, costruiti proprio grazie alla sua determinazione e al suo impegno. In quelle stanze verrà collocata una importante collezione di santini, donata da un parrocchiano”.

“Don Mauro ha lasciato una eredità di fede e di opere che lo fanno essere ancora vivo e presente nel cuore dei suoi fedeli”, ha scritto la parrocchia di Santa Lucia nell’invito agli eventi in ricordo del sacerdote.