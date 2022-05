Bioetica: Università di Malta, dal 5 all’8 maggio una conferenza internazionale

Fragilità, dipendenza e disabilità nelle varie stagioni della vita sono al centro della conferenza internazionale di bioetica che si terrà on line dal 5 all’8 maggio, organizzata dal Dipartimento di Teologia morale dell’Università di Malta, presieduto da Raymond Zammit, in collaborazione con la consulenza scientifica del filosofo Pietro Grassi. “Si rifletterà sulle questioni che interpellano l’essere umano, i suoi limiti, la sua fragilità dinanzi all’inevitabile fluire del tempo, alle intemperie della vita, l’avventura di una vita umana condivisa, rafforzata dalle virtù del coraggio, della resilienza, dell’impegno e della difesa con una cinquantina di relatori provenienti da università e istituzioni di diverse parti del mondo”, spiegano i promotori. Aprirà la conferenza mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, e la prima giornata dei lavori sarà introdotta dall’antropologo e sociologo David Le Breton. Si può scegliere di seguire il corso formativo in lingua italiana o inglese; si rivolge a tutti gli operatori sanitari e alle persone coinvolte nell’assistenza sanitaria o nella gestione della salute e a tutti coloro che sono interessati agli studi sulla disabilità e alla bioetica in generale. Info su www.um.edu.mt.