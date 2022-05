Primo maggio: Padova, venerdì veglia diocesana per il lavoro presieduta dal vescovo Cipolla

A pochi giorni dal 1° maggio, nell’ambito delle iniziative per la Festa del lavoro, si terrà venerdì 6 maggio a Padova la veglia diocesana per il lavoro sul tema “La vera ricchezza sono le persone”. A presiedere il momento di preghiera e riflessione, ospitato dalle 18.30 presso la Scuola Edile di Padova (via Basilicata 10), sarà il vescovo Claudio Cipolla. “Alla veglia diocesana – spiegano dall’Ufficio per la Pastorale sociale –, organizzata assieme a tutte le associazioni di categoria e ai sindacati, sono invitati tutti in particolare quanti operano nel settore edile che, data la specificità, con altre categorie è il più segnato da infortuni e morti”. “Saremo aiutati a riflettere – annunciano – da due team sportivi e dalle testimonianze dell’Anmil e degli studenti della Scuola edile”.