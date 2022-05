Diocesi: Bologna, da domani il card. Zuppi in visita pastorale alla Zona Castel Maggiore

Da giovedì 5 a domenica 8 maggio l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi sarà in visita pastorale alla Zona Castel Maggiore, dove incontrerà le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio. Il card. Zuppi dialogherà anche con i giovani, le famiglie, gli anziani e gli ammalati e visiterà le chiese e alcune strutture di cura e aggregazione.

Domani, alle ore 18, l’arcivescovo sarà accolto nella chiesa di Santa Maria Assunta di Sabbiuno (via Sammarina, 33) e alle ore 21, nel salone parrocchiale di Trebbo di Reno (via Lame, 132), interverrà all’incontro “Mai soli: le solitudini e l’uscirne insieme” proposto dalla Commissione di Zona “Carità e bene comune” e dai Comuni di Castel Maggiore e Argelato insieme ad alcune realtà associative del territorio.

Venerdì 6, alle ore 21, nella chiesa di San Bartolomeo di Bondanello (piazza Amendola, 1) il card. Zuppi interverrà alla meditazione “Dal timore al coraggio. In cammino con Nicodemo”.

Sabato 7, alle ore 21, nel salone parrocchiale della chiesa di Sant’Andrea di Castel Maggiore (via Chiesa, 78) l’arcivescovo guiderà la veglia di preghiera per i giovani.

Domenica 8, alle ore 10.30, in piazza Amendola a Castel Maggiore il card. Zuppi celebrerà la messa conclusiva della visita pastorale.

Domenica 8, alle ore 15, nella chiesa del Corpus Domini (via Enriques, 56) l’arcivescovo incontrerà le famiglie che ospitano profughi ucraini nell’ambito del progetto “coiVolti” proposto dalla Caritas diocesana.

In occasione, inoltre, della Giornata mondiale per le vocazioni su “Fare la storia”, le comunità cristiane bolognesi saranno invitate a pregare per questa particolare intenzione.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid. Info: www.chiesadibologna.it.