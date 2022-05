Santa Sede: firmato un accordo con la Fondazione per il rinnovo della Caserma della Guardia Svizzera Pontificia

(Foto Vatican Media/SIR)

Stamani, in occasione del solenne giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, che commemora il sacrificio dei 147 soldati elvetici caduti in difesa di Clemente VII durante il “Sacco di Roma”, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa fra la Segreteria di Stato e la “Fondazione per il rinnovo della Caserma della Guardia Svizzera Pontificia del Vaticano”. La firma nel Palazzo Apostolico del Vaticano.

L’atto è stato firmato dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e da Jean-Pierre Roth e Stephan Kuhn, rispettivamente presidente e vice presidente della Fondazione. Ha presenziato anche Denis Knobel, ambasciatore della Confederazione elvetica presso la Santa Sede. “Pur trattandosi di uno strumento giuridicamente non vincolante – informa una nota della Santa Sede -, il Protocollo attesta la comune volontà delle parti ad adoperarsi, nel rispetto della legislazione vaticana ed internazionale, per assicurare alle Guardie, alle loro famiglie e a coloro che in vario modo le assistono condizioni di alloggio migliori e rispettose dell’ambiente”. L’inizio dei lavori avrà luogo alla conclusione del Giubileo del 2025, a condizione che sia assicurato il finanziamento del progetto definitivo e vengano concesse le debite autorizzazioni.