Ucraina: S.B. Shevchuk, “un ragazzo di 14 anni, Vyacheslav Yalyshev, morto da eroe per salvare i vicini anziani”

Il ricordo di un ragazzo di 14 anni morto da eroe per salvare i vicini anziani. È dedicato a lui il video-massaggio oggi dell’arcivescovo maggiore di Kiev, S.B. Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. “Oggi desidero ricordare un evento drammatico, e eroico allo stesso tempo. In data 2 maggio, la nostra Odesa è stata nuovamente l’obiettivo di un attacco missilistico, e un ragazzo di 14 anni, Vyacheslav Yalyshev, è morto da eroe. Sentita la sirena dell’allarme antiaereo, è corso dai vicini anziani per avvertirli e aiutali a scendere nel rifugio. Li ha salvati, ma lui stesso è morto. L’atto eroico di questo adolescente, che sacrifica la sua vita per salvare i suoi anziani vicini dai missili russi nella città ucraina di Odessa, apre una nuova pagina dell’eroica testimonianza che il popolo ucraino dà oggi al mondo intero”.