Lavoro: Lumsa, domani e venerdì “Fare impresa in Italia” su trasformazione digitale e sostenibilità

Responsabilità, sostenibilità e impatto sulla società come valori imprescindibili per le imprese. Sono questi i temi su cui si focalizzerà il dibattito di “Fare impresa in Italia 2022”, il convegno organizzato dall’Università Lumsa e dall’Associazione Alumni che si terrà in presenza nella sede dell’Ateneo di via Pompeo Magno 28, a Roma, nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 maggio. L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Lumsa.

Giunto alla sesta edizione, “Fare impresa” – si legge in una nota – “costituisce un importante tassello nella costruzione di un percorso che l’Università Lumsa porta avanti da anni per creare una rete di professionisti e imprese – da quelle storiche del made in Italy alle startup – in costante dialogo con gli studenti nel loro ruolo di figure professionali di domani”.

Nella due giorni interverranno e si confronteranno startupper, imprenditori, manager ed esponenti di Ong.

Per il rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini, “Fare impresa in Italia 2022, iniziativa giunta alla sesta edizione, conferma il costante impegno del nostro ateneo nel promuovere una cultura dell’innovazione al servizio della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale”. “Il coinvolgimento delle Ong nell’edizione di quest’anno – ha aggiunto – ha l’obiettivo rendere gli studenti sempre più consapevoli delle criticità del nostro sistema economico e sociale”. “Trasformazione digitale e sostenibilità sono i temi che caratterizzano l’offerta formativa della Lumsa in ambito economico”, ha aggiunto Filippo Giordano, presidente del corso di laurea in Management and Finance, secondo cui “è importante che l’Università crei sempre più spazi per il protagonismo attivo degli studenti, veri agenti di cambiamento”.