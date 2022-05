Germania: festa per i 75 anni della Federazione dei giovani cattolici tedeschi con 660mila iscritti

Per la prima volta dallo scoppio della pandemia del Covid-19 la Federazione dei giovani cattolici tedeschi (Bdkj) torna a riunire in presenza la propria Assemblea generale: si svolgerà dal 5 all’8 maggio nel centro di educazione giovanile Haus Altenberg a Odenthal con oltre 100 delegati delle 17 associazioni giovanili cattoliche aderenti, in rappresentanza degli oltre 660mila iscritti. L’Assemblea generale della Bdkj – spiegano i promotori – prende decisioni fondamentali per la rappresentanza degli interessi dei bambini e dei giovani nella Chiesa, nella politica e nella società. Quest’anno sono in discussione le proposte per un nuovo programma pastorale di base, per affrontare il tema degli abusi sessuali, per le offerte di lavoro nell’associazionismo cattolico, oltre alle azioni concrete a impatto climatico zero che stanno venendo messe in atto nelle diocesi e nei diversi movimenti e associazioni tedesche. L’Assemblea generale quest’anno celebra il 75° anniversario della fondazione della federazione. I festeggiamenti ufficiali si terranno con una cerimonia il 7 maggio, in una serata interattiva che metterà a confronto anziani, ex giovani e membri attuali della Bdkj, “che potranno scambiarsi ricordi ed esperienze e rivivere i cammini sociali e le grandi iniziative che hanno reso la federazione un punto di riferimento per la società tedesca”.