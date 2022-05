Ucraina: mons. Mokrzycki (Leopoli), “Putin vuole conquistare tutto il Paese”. “Il popolo ucraino aspetta il Papa”

“Fin dall’inizio della guerra, Papa Francesco prega per essere solidali con noi. Sarebbe bello e importante un suo pellegrinaggio in Ucraina. Stare qui per mettere il piede in questa terra insanguinata e martirizzata. E per benedirla. Sarebbe un gesto molto importante. Il popolo ucraino lo aspetta”. Così mons. Mieczyslaw Mokrzycki, arcivescovo di Leopoli, in una video intervista con il Sir rilasciata nell’ambito di una visita di solidarietà di una delegazione di Acs, Aiuto alla Chiesa che soffre, guidata dal suo direttore, Alessandro Monteduro. “Quasi ogni giorno sentiamo le sirene. Non siamo abituati, abbiamo sempre paura. Le persone si nascondono nelle cantine. E diverse volte siamo stati bombardati. Putin non vuole prendere soltanto una parte dell’Ucraina, ma vuole conquistare tutto il Paese”, aggiunge il vescovo: “Anche qui a Leopoli sta distruggendo le infrastrutture che sono molto importanti per la vita delle persone. Speriamo che questa orribile guerra finirà presto con l’aiuto di Dio e della Madonna, alla quale il Papa ha affidato l’Ucraina”.