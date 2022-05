Primo maggio: diocesi Crema, venerdì sera incontro “Il nuovo lavoro: emergenza, contesti, significati, evoluzione”

A pochi giorni dal 1° maggio, nell’ambito delle iniziative per la Festa del lavoro, la Commissione per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Crema propone per venerdì 6 maggio l’incontro sul tema “Il “nuovo” lavoro: emergenza, contesti, significati, evoluzione”. La serata, promossa in collaborazione con il Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) di Crema “Don Lino Zambonelli, sarà ospitata dalle 21 presso il salone al primo piano del Centro giovanile “S. Luigi”. All’incontro, al quale parteciperà anche il vescovo diocesano, mons. Daniele Gianotti, interverranno: la segretaria della Camera del lavoro di Crema, Elena Curci, che approfondirà le problematiche venutesi a creare con la pandemia, e ora anche la guerra in Ucraina, e qual è l’evoluzione in atto nel mondo del lavoro; e il presidente del Meic, Giovanni Bombelli, docente di Filosofia del diritto all’Università Cattolica di Milano, che svilupperà una riflessione di carattere sociologico, filosofico e teologico su come si riconfigura il lavoro e dimensione di senso potrà avere.

Gli interventi della serata saranno poi pubblicati sul canale YouTube del settimanale diocesano “Il nuovo Torrazzo”.