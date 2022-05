Venezuela: Caracas, dall’8 al 10 luglio la II Assemblea pastorale nazionale

Sarà celebrata dall’8 al 10 luglio prossimi a Caracas la II Assemblea pastorale nazionale della Chiesa in Venezuela. È stato annunciato, nei giorni scorsi, in una conferenza stampa con mons. Jesús González De Zárate, arcivescovo di Cumaná e presidente della Conferenza episcopale venezuelana, e mons. Mariano Parra, arcivescovo di Coro e presidente del Consiglio consultivo pastorale nazionale. “Con questo evento speriamo di contribuire, tramite l’evangelizzazione, alla ricostruzione e trasformazione della nazione”, ha detto mons. González De Zárate. L’Assemblea pastorale nazionale mira a “valorizzare, nella ricchezza della diversità di opinioni, carismi ed esperienze di fede, l’orizzonte che deve percorrere la Chiesa dei tempi nuovi”, ossia “missionaria, in uscita e in sinodalità costante, caratterizzata da ascolto, dialogo, incontro e partecipazione”. Il tema della II Assemblea pastorale nazionale sarà “Una parrocchia missionaria in uscita verso i tempi nuovi”. È prevista la partecipazione di 800 persone, tra cui 250 in presenza e 550 in modalità on line: “Sarà un’esperienza di comunione e sinodalità, che potrà essere seguita attraverso i social network della Conferenza episcopale venezuelana”.