Festa mamma: Terre des Hommes, in un’indagine le “ricette” delle donne per il futuro. L’impegno in Ucraina

“Il lavoro di Terre des Hommes per proteggere i bambini e le bambine non può prescindere dal sostegno diretto alle madri, nei diversi Paesi del mondo in cui la Fondazione è presente sono diversi gli interventi rivolti alle donne per dare loro tutto l’aiuto possibile ad accudire educare e proteggere i loro figli e figlie”. Viene ricordato oggi, in una nota, in occasione della diffusione dei risultati di una survey online, “Quello che le mamme non dicono”, a cui hanno partecipato 800 mamme, in 11 Paesi nel mondo.

La Fondazione Terre des Hommes è da sempre attiva nelle emergenze umanitarie per proteggere le bambine, i bambini e le loro famiglie. “All’insorgere della guerra in Ucraina l’organizzazione ha avviato una serie d’interventi a favore delle mamme in fuga dal Paese con i loro bambini, in Polonia e in Italia, con distribuzione di kit con beni di prima necessità, supporto psicosociale, educativo, orientamento ai servizi del territorio e visite mediche”, ricorda Terre des Hommes.

Non sono solo i numeri a parlare, la voce delle mamme esprime un’estrema consapevolezza: quella che hanno nel delineare i problemi e le soluzioni. Lavoro e imprenditoria femminile; contrasto al machismo che le rinchiude in un ruolo ancillare nelle loro società e che le condanna a difendersi da una violenza che si esercita, come un diritto ancestrale, sui loro corpi e su quelli delle loro figlie; accesso alla salute e all’istruzione di qualità: ecco le loro ricette per un futuro.

“Quello che le mamme non dicono” è anche la raccolta delle storie di queste mamme che nonostante la solitudine, la povertà, il pericolo della guerra proteggono i loro figli e sono ancora in grado di sognare per loro un futuro migliore. 7 di queste storie insieme a un breve trailer sono raccontate attraverso dei video disponibili sul sito quellochelemammenondicono.org dove è possibile scaricare anche il report con le risposte della survey, le testimonianze e gli interventi che Terre des Hommes porta avanti in Italia e nel mondo per sostenere le mamme e proteggere i bambini e le bambine.