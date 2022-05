Festival della Comunicazione: Rieti, domani una giornata dedicata a Dante Luca Serianni e Teatro Potlach

Si rivolge in particolare agli studenti delle scuole medie superiori e ai loro docenti l’appuntamento con il linguista Luca Serianni, in programma domani, alle ore 11, presso il Polo culturale Santa Lucia, a Rieti. L’evento è tra quelli che accompagnano il pubblico più giovane verso la settimana del Festival della Comunicazione promosso dalla diocesi di Rieti con i Paolini e le Paoline, che si svolgerà a Rieti dal 21 al 29 maggio. Il tema del Festival, “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, è quello proposto da Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che gli eventi in calendario si propongono di approfondire in diversi ambiti e attraverso i diversi linguaggi: con gli strumenti dei media, ma anche del corpo, dell’arte, della musica.

Serianni declinerà questo compito attraverso la figura e l’opera di Dante Alighieri. Seguendo il filo dell’anniversario dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, condurrà nella profonda bellezza della sua lingua, con la quale tutti comunichiamo ogni giorno e della quale siamo dunque tutti “in ascolto”. Ad introdurre la lectio di Serianni sarà l’assessore alla Cultura del Comune di Rieti, Gianfranco Formichetti.

Il viaggio di Dante nell’Inferno, secondo la struttura della Divina Commedia, sarà poi protagonista dello spettacolo multimediale che il Teatro Potlach metterà in scena sempre domani, alle ore 21, negli spazi dell’Hortus Simplicium. Sarà un evento artistico ricco di suggestioni, immagini, letture e scenografie digitali dal forte impatto visivo. Attraverso le imponenti immagini proiettate dalle potenti macchine di ultima generazione, e con l’ausilio dei testi recitati dal vivo da tre attori del Teatro Potlach, gli spettatori saranno condotti in un viaggio immaginifico.

Entrambi gli eventi sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione. Nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid, si raccomanda l’uso della mascherina Ffp2.

Il programma completo del Festival della Comunicazione è disponibile sul sito chiesadirieti.it.