America Latina: il domenicano Gullón guiderà l’associazione Aler, che raggruppa le radio popolari e comunitarie del continente

Il sacerdote domenicano Miguel Ángel Gullón, di origine spagnola, che presta servizio in Repubblica Dominicana, è il nuovo presidente dell’Associazione latinoamericana di educazione e comunicazione popolare (Aler): l’elezione è avvenuta a Quito (Ecuador) durante la XVI Assemblea dell’organismo che raggruppa le reti informative e le radio popolari e comunitarie di 14 Paesi latinoamericani. Tra gli scopi dell’Aler, ci sono la promozione delle politiche pubbliche in materia di comunicazione ed educazione per il diritto alla comunicazione e all’istruzione, l’accesso alla connettività e ai diritti digitali e lo sviluppo di piattaforme latinoamericane per la produzione di programmi di comunicazione e la formazione.

Padre Gullón opera da lungo tempo con le comunità contadine e autoctone della Repubblica Dominicana e con i migranti di Haiti. Il suo servizio come presidente dell’Aler sarà basato, ha detto, sul dare “voce per la dignità in America Latina e nei Caraibi”.

Il principale obiettivo è “scommettere sulla tecnologia e mantenere l’opzione per i poveri, che hanno diritto ad avere voce, questa dev’essere amplificata”.

Padre Gullón sarà affiancato nel direttivo dalla vicepresidente Cristina Cabral di Radio Encuentro (Argentina), Walter Cuc della Federazione guatemalteca delle scuole radiofoniche (Fger), Iolani Pérez di Radio Progreso (Honduras) e Jorge Guachamín del Coordinamento dei media comunitari popolari ed educativi dell’Ecuador (Corape).