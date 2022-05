Terremoto a Impruneta: Opera Santa Maria del Fiore, nessun danno al complesso monumentale cattedrale Firenze. Prevista anche attività di monitoraggio in quota

A seguito dell’evento sismico di ieri pomeriggio a Firenze, con epicentro a Impruneta – dopo che già nell’immediatezza è stato fatto un sopralluogo da cui non sono emerse criticità nella cattedrale di Firenze – questa mattina è stata condotta un’attività di ispezione più approfondita, che ha riguardato in modo particolare tutte le strutture e gli elementi architettonici sporgenti del complesso monumentale. “Anche attraverso questo controllo non è stato riscontrato alcun danno”, rende noto stasera l’Opera di Santa Maria del Fiore.

Nei prossimi giorni proseguiranno le indagini e il monitoraggio con piattaforma, secondo un programma in parte già pianificato per il regolare controllo di alcune aree del complesso monumentale. Tali interventi consentiranno un’ulteriore azione di verifica in quota.