Germania: a Stoccarda il 102° Katholikentag, festa dei cattolici tedeschi. Attesi Presidente federale e cancelliere

Con tre momenti comunitari ha preso il via, ieri sera, il 102° Katholikentag, la Giornata dei cattolici tedeschi, che si svolgerà a Stoccarda sino a domenica 29 maggio. Dopo l’inaugurazione ufficiale si è tenuta una serata di confronto e festa comunitaria prima di concludere la prima giornata con la recita dei Vespri dal palco centrale del Katholikentag. L’organizzazione dell’evento è sempre affidata al Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk) in collaborazione con la Conferenza episcopale tedesca (Dbk). Anche a Stoccarda non mancheranno gli ospiti di prim’ordine, con il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere federale Olaf Scholz. Anche i vertici della Chiesa, come il presidente della Conferenza episcopale tedesca, il vescovo Georg Bätzing, e la presidente del Consiglio della Chiesa evangelica (Ekd), Annette Kurschus, saranno presenti. Oggi, giorno della festa liturgica dell’Ascensione, dopo la celebrazione eucaristica solenne, prenderà il via il consueto programma dei Katholikentag con discussioni e forum. Questi eventi a tema terminano il sabato pomeriggio, prima che la kermesse cattolica si concluda con una festa per le strade di Stoccarda e domenica mattina con la celebrazione eucaristica finale. I cinque giorni a Stoccarda saranno particolarmente rispettosi dell’ambiente. Proprio Stoccarda, capitale dell’industria automobilistica tedesca, ha richiesto ai partecipanti di fare una scelta ecosostenibile, privilegiando l’uso dei mezzi pubblici e di auto elettriche e ibride per gli spostamenti durante i lavori del Katholikentag.