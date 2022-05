Diocesi: Ragusa, domani concerto-meditazione “Maria aurora dell’uomo nuovo”

L’infrangersi e il ricomporsi dell’identità di un uomo, tra desideri, sacrifici e contraddizioni, il passaggio guidato attraverso il triplice mistero di una Sapienza del cielo che incontra un’umile Vergine e s’incarna in terra come Messia, l’esperienza di un incontro indicibile per l’uomo costretto a chiedere aiuto a musica e poesia per potersi esprimere e generare parola di vita. Questo e altro ancora si dispiegherà nel concerto “Maria aurora dell’uomo nuovo” organizzato dall’Ufficio per la cultura della diocesi di Ragusa e dalla parrocchia “Maria Ss. Nunziata” di Ragusa, domani, venerdì 27 maggio, alle 20.15, nella stessa parrocchia. Un concerto-meditazione strutturato come un’opera drammatica in 5 atti più un preludio, per coro, organo e attore solista. L’ideazione e la scrittura dei testi originali è opera di Giuseppe Di Mauro. La voce narrante sarà quella di Tiziana Bellassai. L’organico musicale è composto dal Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica, dall’organista M° Giorgio Cannizzaro e dal direttore M° Orazio Baglieri. Il programma musicale sarà ricco ed impegnativo, composto da brani a cappella e con accompagnamento strumentale, appartenenti alle epoche medievale-rinascimentale-barocca, romantica e del ‘900, e spazierà tra autori del calibro di Stravinsky, Monteverdi, Bach, Vivaldi, Mozart, Fauré, Rutter, Saint-Saens, Handel. I presenti potranno seguire l’opera attraverso il libretto di sala fornito.