Ambiente: dal 30 maggio la Settimana verde Ue. “Rendere il Green Deal una realtà”

Comincerà il 30 maggio l’edizione 2022 della “Settimana verde dell’Ue” che fino al 5 giugno sarà dedicata al tema “Rendere il Green Deal europeo una realtà”. Sono circa 300 gli eventi organizzati sul territorio per quello che una nota della Commissione definisce “il più grande evento annuale europeo sulla politica ambientale”; il lancio avverrà a Bruxelles con una conferenza ibrida, il 30-31 maggio, che si aprirà con un dialogo tra il commissario per l’ambiente Virginijus Sinkevičius e giovani di tutti i Paesi dell’Ue sui temi della transizione verde. La presidente Ursula von der Leyen parlerà ai partecipanti sul “proseguimento delle politiche ambientali dell’Ue anche in tempi di crisi”. Il giorno successivo i lavori si concentreranno su: la standardizzazione dei prodotti sostenibili e circolari, l’attuazione del principio “chi inquina paga” e la necessità di fissare obiettivi per il ripristino della natura. La conclusione sarà dedicata al tema della “motivazione ed empowerment per affrontare le sfide della sostenibilità”. “Mostrare solidarietà e aiutare gli ucraini è una priorità assoluta, ma questa guerra ha anche dimostrato che dobbiamo rafforzare la nostra resilienza di fronte alle crisi”, ha dichiarato il commissario Sinkevičius, aggiungendo che “il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l’inquinamento non scompaiono allo scoppio della guerra” e che quindi “spetta a tutti noi, insieme, perseguire l’attuazione degli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo”.