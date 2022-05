Diocesi: Imola, domani serata dei giovani e consegna del mandato ad educatori e animatori impegnati nelle attività estive

Nella settimana delle Rogazioni della città di Imola, i giovani vivranno domani la serata a loro dedicata sul tema “#Seguimi #BeataVerginePiratello”. L’appuntamento, al quale sono invitati adolescenti, educatori ed animatori – è fissato per le 21 in cattedrale. La serata, alla quale parteciperà il vescovo diocesano, mons. Giovanni Mosciatti, “vuole essere – spiega Maria Chiara Arcolani, responsabile diocesana della Pastorale giovanile – una tappa del cammino che Papa Francesco ha iniziato lo scorso 18 aprile, invitando in pellegrinaggio a Roma tutti gli adolescenti italiani. #Seguimi riprende, infatti, il titolo del pellegrinaggio ed il messaggio lasciato ai giovani dal Papa: mettersi, come l’apostolo Pietro, alla sequela di Cristo, perché le parole che Gesù ha rivolto al discepolo, Egli le rivolge anche a ciascuno di noi, oggi, con l’invito ‘Seguimi’ (Gv 21, 19). Seguire Gesù per uscire dalle tenebre che a volte oscurano le giornate, per ridare sapore e slancio alla vita, senza farsi bloccare dalle paure che il mondo ci suscita, ed in questo possiamo imparare da Maria”.

Durante la serata verranno proposte le testimonianze di alcuni giovani educatori, che spendono il loro tempo nella cura e nell’attenzione ai più piccoli: chi avendoli accompagnati a Roma, chi attraverso l’animazione dell’Estate ragazzi, chi vivendo l’esperienza dei campi estivi. “A conclusione del momento di preghiera, il vescovo – annuncia Arcolani – consegnerà il mandato a tutti gli educatori ed animatori, che nei prossimi mesi saranno impegnati nelle attività estive a fianco di bambini e ragazzi”.