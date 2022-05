Gioco d’azzardo: Avviso Pubblico, oggi pomeriggio un incontro on line sulla proposta di legge sul settore. “Occasione o trappola?”

Oggi è allo studio del governo una proposta di legge chiamata a decidere il futuro del settore e di milioni di giocatori. Il gioco d’azzardo è cresciuto in modo esponenziale in questi anni, causando notevoli problemi sanitari, sociali ed economici. Una legge in tal senso deve innanzitutto tutelare il benessere dei cittadini, a partire dal diritto alla salute.

Per questo Avviso Pubblico insieme a Fondazione Adventum, nell’ambito del progetto “Se questo è un gioco”, hanno organizzato un webinar dal titolo “Legge sul gioco d’azzardo: occasione o trappola?”, per giovedì 26 maggio alle ore 17.

È possibile seguire la diretta streaming sulle pagine Facebook e i canali YouTube di Avviso Pubblico e di “Se questo è un gioco”, un progetto nato per fornire gli strumenti di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Ne parlano Daniela Capitanucci, componente titolare dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d0azzardo e il fenomeno della dipendenza grave presso il ministero della Salute; Geronimo Cardia, presidente di Acadi-Associazione concessionari di giochi pubblici; Giovanni Endrizzi, vicepresidente della Commissione parlamentare gioco illegale e disfunzioni gioco pubblico. A moderare l’incontro Claudio Forleo, responsabile dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico e coautore del libro “La pandemia da azzardo”.