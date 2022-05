Cei: mons. Savino eletto vicepresidente per Area Sud. Mons. Satriano (Bari-Bitonto), “invochiamo tutti insieme su di lui il dono dello Spirito Santo”

“A nome dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto esprimo le più sincere felicitazioni a mons. Francesco Savino, eletto dalla Conferenza episcopale italiana vicepresidente per l’Italia Meridionale”: così l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, dopo l’elezione, nella serata di ieri, di mons. Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, a vicepresidente della Cei per l’Area Sud.

“In questo tempo pasquale che volge ormai verso la solennità della Pentecoste, invochiamo tutti insieme su di lui il dono dello Spirito Santo, perché scenda nel suo cuore, avvolga il suo ministero e infonda tutte le grazie necessarie per rispondere a questa nuova chiamata. Nella consapevolezza che il Signore non chiama chi è capace, ma rende capace coloro che chiama, confidiamo che mons. Savino continuerà a fare dell’umiltà la leva della sua missione, consentendo così a Dio di sollevare la vita di tante sorelle e tanti fratelli”, afferma mons. Satriano.

“Da parte nostra, come popolo di battezzati della Chiesa di Bari-Bitonto, laici, religiosi, diaconi e presbiteri, continueremo a pregare per lui, perché il suo cuore possa ulteriormente allargarsi fino ad accogliere ‘le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce’ (Gaudium et Spes, 1) di tutte le sorelle e i fratelli delle diocesi dell’Italia Meridionale”, aggiunge l’arcivescovo.

“Maria Odegitria continui a indicare a mons. Savino che l’unica via per rispondere all’amore del Padre è vivere tutto nel Figlio, sospinti dal vento dello Spirito”, conclude mons. Satriano.