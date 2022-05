Argentina: Caritas, presentata la Colletta 2022. Appello ai politici, “servono decisioni urgenti, famiglie vivono situazione drammatica”

(Foto: Caritas Argentina)

Caritas Argentina ha lanciato ieri la sua tradizionale Colletta annuale, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 giugno nelle parrocchie di tutto il Paese, attraverso lo slogan “Il tuo impegno accorcia le distanze”.

I contributi, ora erogabili per via telematica, serviranno a soddisfare l’urgenza di milioni di argentini in situazione di povertà e indigenza a fronte della crescente domanda di assistenza che l’ente assiste nei suoi centri di assistenza dislocati su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla Colletta dello scorso anno, Caritas Argentina è stata in grado di aiutare quasi 700.000 persone con programmi globali di sviluppo umano e assistenza alimentare.

“I numeri della povertà parlano da soli e ogni numero ha un volto, una storia di sofferenza e disperazione che dobbiamo ribaltare”, ha affermato mons. Carlos José Tissera, presidente di Caritas Argentina.

Nicolás Meyer, direttore esecutivo dell’entità, ha aggiunto: “Chiediamo ai leader politici e imprenditoriali di prendere decisioni urgenti per assistere le famiglie argentine che stanno vivendo una situazione drammatica”. L’anno scorso, la raccolta totale della Colletta annuale è stata di 218.642.457 pesos. La cifra rappresenta un aumento del 73,3% rispetto al 2020.