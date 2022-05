Politica: Draghi, “siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese. Non per stare fermi”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese. Non per stare fermi. E siamo qui per farlo, insieme a voi, alle parti sociali”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, intervenendo al XIX Congresso confederale della Cisl.

Richiamando il tema dell’assise – “Esserci per cambiare” – il premier ha sottolineato che la frase “racchiude il senso di questo Governo”. “Il cambiamento di domani dipende dalla nostra azione di oggi”, ha sottolineato Draghi, aggiungendo che “questa azione deve partire da una prospettiva concreta, coraggiosa, condivisa”. Il premier ha ripercorso il dialogo e la collaborazione tra Esecutivo e parti sociali e ha sottolineato che “i risultati raggiunto dal Governo sono il prodotto metodo che ci siamo voluti dare insieme”. E ha riconosciuto lo “spirito di franca e leale collaborazione che auspico possa rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi”.