Mozambico: Avsi, Lvia e ActionAid, tre progetti per i giovani vulnerabili di Pemba (Cabo Delgado)

Oggi a Pemba, nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, dove è in corso da anni un duro conflitto interno a causa di attacchi di gruppi jihadisti, saranno presentati tre progetti delle ong Avsi, Lvia e ActionAid. Alla cerimonia parteciperanno una delegazione della Cooperazione belga, vari rappresentanti statali e provinciali, leader locali, rappresentanti di organizzazioni della società civile, direttori di istituti professionali e beneficiari. Saranno spiegati gli obiettivi dei progetti, garantendo visibilità e sottolineando la collaborazione con gli attori locali (autorità provinciali e locali, istituti di formazione professionale e tecnica, organizzazioni partner locali etc.). La crisi a Cabo Delgado, iniziata nel 2017, ha causato quasi un milione di sfollati interni e ha comportato nuove sfide per la popolazione come l’aumento del tasso di povertà dovuto alla disoccupazione e alla perdita dei mezzi di sussistenza. I giovani sfollati interni si trovano in una situazione di deprivazione, con gravi difficoltà di integrazione socio-economica, in competizione per lavori precari e scarsamente retribuiti non solo con le generazioni più anziane ma anche tra di loro e con i giovani della comunità ospitante. La povertà e la mancanza di lavoro hanno un forte impatto sulla vita dei giovani e ostacolano la coesione sociale, la stabilità e la pace duratura. I progetti, finanziati dalla Cooperazione belga, saranno rivolti ai giovani delle province di Cabo Delgado, Niassa e Nampula e andranno a lavorare con attività concrete sulle cause profonde della fragilità e della crisi attuale, rafforzando le capacità di resilienza negli stessi giovani. I progetti, della durata di 18 mesi e con un budget di 1 milione di euro ciascuno, si concentrano sul rafforzamento dello sviluppo socio-economico dei giovani vulnerabili di età compresa tra i 15 e i 24 anni attraverso attività quali la formazione tecnica e professionale, lo sviluppo di competenze trasversali, l’aumento della partecipazione giovanile ai temi pubblici, la promozione dell’imprenditorialità e il sostegno alle capacità degli istituti di formazione locale.