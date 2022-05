Giornata del sollievo: Fondazione Ghirotti a istituzioni sanitarie, “nessuno resti solo di fronte alla malattia”

“Nessuno resti solo di fronte alla malattia”. Questo l’appello lanciato dalla Fondazione Gigi Ghirotti onlus alle istituzioni sanitarie nell’imminenza della XXI Giornata nazionale del sollievo che si celebra domenica 29 maggio. Oltre alle Fondazione, a promuovere la Giornata sono il ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nell’occasione la Fondazione Ghirotti fa il punto sull’applicazione della legge 38/2010 che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore: “Se è vero che, nonostante le criticità, alcuni passi decisivi in avanti siano stati compiuti per la diffusione delle cure palliative, molto più indietro – viene denunciato – si è rimasti circa l’implementazione della rete della terapia del dolore”. Per questo la Fondazione rivolge ad istituzioni sanitarie e agli enti preposti la richiesta della revisione del Decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” che preveda e descriva in modo puntuale i centri ospedalieri di terapia del dolore. Inoltre, “si chiede che, quanto previsto per la parte ospedaliera, trovi riscontro nel cosiddetto ‘decreto 71’, ‘Regolamento recante modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale’, il quale prevede la riforma dell’assistenza territoriale ispirata dal nuovo Patto per la salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del Pnrr”. Altre richieste riguardano l’inserimento e la definizione obbligatoria e puntuale delle Unità clinico/diagnostiche ambulatoriali di terapia del dolore, che siano distinte e separate dalle unità di cure palliative, in tutti gli atti aziendali delle Asl, all’interno delle completa definizione e attuazione del decreto 71, e la creazione e il funzionamento delle Unità cliniche ambulatoriali della rete di terapia del dolore, affinché rientrino tra gli obiettivi di ciascun direttore generale di Asl. La Fondazione Ghirotti chiede poi l’avvio di campagne di sensibilizzazione su scala regionale e nazionale sul dolore cronico rivolte alla popolazione e la promozione di corsi obbligatori di formazione/aggiornamento sul dolore cronico per i medici di medicina generale e per il personale specialistico da reclutare per tale attività.

Per i malati di tumore e i loro familiari da oltre 20 anni la Fondazione Ghirotti onlus offre un Centro di ascolto con servizio telefonico gratuito di sostegno raggiungibile allo 06.8416464, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.