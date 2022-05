Formazione: “La promessa d’Europa” tema della Conferenza Jacques Delors per i 16-30enni. Dialogo con Roberta Metsola

“La promessa d’Europa” è il tema della Conferenza Jacques Delors 2022, organizzata dell’omonimo istituto parigino il 28 giugno e rivolta ai giovani tra i 16 e i 30 anni e in particolare a quelli che hanno completato il percorso di formazione alla cittadinanza europea presso l’accademia “Notre Europe”. A dialogare con loro saranno Antonio Vitorino, direttore generale dell’Organizzazione internazionale per i migranti, Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors, e Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, invitata a “uno scambio sui temi della democrazia come valore e della pace come bene comune”, spiegano gli organizzatori. Si potrà seguire on line questa parte dei lavori (http://academienotreeurope.eu/conf/), che proseguiranno nel pomeriggio con alcuni stand didattici e workshop guidati da associazioni e organizzazioni europee, impegnati nell’ambito della mobilità, formazione e impegno civico. Sarà quindi annunciato il vincitore del premio per il miglior libro su “comprendere meglio l’Europa” e seguirà la proiezione di “Olga”, film di Elie Grappe che racconta la storia di una ginnasta quindicenne, figlia di un padre svizzero e una madre ucraina. “Quest’anno mettiamo al centro del programma le promesse contenute nel progetto europeo”, si legge sul programma, “in particolare in termini di mobilità e impegno civico” e la situazione in Ucraina affrontata dall’angolatura “dei valori dell’Ue: democrazia liberale, protezione dei diritti umani, solidarietà e pace”.