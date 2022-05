Messico: San Cristóbal de las Casas, per la prima volta due donne assumono il servizio di vicarie del vescovo

La diocesi messicana di San Cristóbal de las Casas (Chiapas), già famosa in passato per aver istituito il diaconato indigeno, ai tempi del vescovo Samuel Ruiz, si conferma apripista di novità, che in questo caso riguardano la valorizzazione delle donne nell’ambito dei servizi pastorali diocesani, come vicarie del vescovo. Suor Carolina Lara Rodríguez assumerà per il prossimo triennio il compito di vicario per la pastorale, mentre la laica Gloria Estela Murúa Valencia assumerà la guida del vicariato di Pastorale sociale. Lo ha annunciato ieri il vescovo, mons. Rodrigo Aguilar Martínez, spiegando: “Il cambiamento è dovuto al voler seguire la voce dello Spirito e le disposizioni di Papa Francesco che si stanno manifestando anche a livello di Chiesa universale. Noi vogliamo essere sensibili a queste novità. Anche a conclusione dell’Assemblea ecclesiale latinoamericana si è parlato dell’esigenza di valorizzare di più la presenza femminile”. Un’altra donna, María Reyes Arias Sarao, continuerà a dirigere la cancelleria della diocesi.

Un’altra novità, concordata in un incontro diocesano che si è tenuto la scorsa settimana, è che nelle vicarie si formeranno ora équipe composte da donne e uomini, così come che “si continua a camminare nello spirito sinodale”.