Ucraina: Telefono Azzurro, domani a Varsavia il convegno “Come garantire e promuovere la salute mentale” di bambini e adolescenti “durante la guerra”

Domani 27 maggio a Varsavia si terrà il convegno “Come garantire e promuovere la salute mentale durante la guerra: valutare e rispondere all’impatto del trauma attraverso lo sviluppo del bambino e dell’adolescenza”, organizzato da Telefono Azzurro e Fondazione Child, in collaborazione World Psychiatric Association per discutere della guerra in Ucraina e dei bambini e adolescenti vittime di questa crisi. Obiettivo dell’evento è “trovare strumenti efficaci a tutela dei minori atti anche a garantire loro il supporto psicologico dovuto a fronte di traumi di tale portata”.

A questo incontro si riuniranno esperti del mondo istituzionale, accademico, organizzazioni internazionali e Ong per avviare un dialogo tra psichiatri infantili e adolescenziali e importanti figure politiche e trovare soluzioni comuni a livello internazionale a tutela dei minori.