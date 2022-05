Diocesi: Ragusa, domani un convegno in memoria di don Salvatore Tumino

Domani, venerdì 27 maggio, alle 18.30, si terrà a Ragusa, nel teatro “Marcello Perracchio”, un convegno organizzato dal Comune di Ragusa su don Salvatore Tumino, sacerdote della diocesi di Ragusa, nel 20° anniversario della morte. Un’occasione, non solo per ricordare la sua figura e la sua missione, ma anche per il conferimento da parte del sindaco della città della Civica Benemerenza, onorificenza concessa, postuma, a don Salvatore in quanto – così si legge nella delibera Giunta – “cittadino esemplare, testimonianza di persona interamente dedicata agli altri, che si è distinta per impegno morale, civile, religioso, culturale che ha lasciato in chi ha avuto la grazia e la fortuna di conoscerlo un segno indelebile di sacerdote santo, di amico fraterno, di padre ricco di carità, di attenzioni e di misericordia e in chi non lo ha conosciuto il dono e la ricchezza delle sua testimonianza di vita e di opere, un uomo che trasmetteva pace, gioia, accoglienza, perdono, speranza”.

Don Salvatore sarà il primo cittadino di Ragusa ad essere insignito di questa onorificenza. Al convegno parteciperanno anche alcuni amici e testimoni ‘privilegiati’ che hanno conosciuto don Salvatore e che ne potranno condividere il loro ricordo.